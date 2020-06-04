Fatma Girik'ten ziyaretine gelen Başkan Gürün'e: CHP'li olduklarını belli ettiler

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün Bodrum’un Torba Mahallesi’nde yaşayan ünlü sanatçı Fatma Girik’i ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl iki kez düşerek üst üst sağ kalçasını kıran ve bir dizi operasyon geçiren Fatma Girik ile sohbet eden ve Girik’in tedavi sürecindeki raporlarını inceleyen Gürün, “Buraya ziyarete gelirken tereddüt etmiştim. Çünkü Fatma hanım çok önemli operasyonlar geçirmişti. Ama ilerleyen yaşına rağmen bugün kendisini çok iyi gördüm. Bu sezonun sonuna doğru yürümeye başlayacağına inanıyorum, kendisi iradeli ve güçlü bir yapıya sahip, iyileşip ayağa kalktıktan sonra da inşallah ilk dansı başkanımız Ahmet Aras ve Fatma Hanım birlikte yapacağız” dedi.

Gürün sanatçı Girik’e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını iletti ve “Sayın genel başkanımız beni hemen her aradığında Fatma hanımın sağlık durumunu sorar, bilgi alır , bizde Fatma hanımı bu süreçte hiç yalnız bırakmadık” diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Değerli sanatçımızı sık sık ziyaret ederek ihtiyaçlarını soruyoruz, elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de kendisini iyi ve moralli gördük, sağlığı inşallah daha iyiye gidecek" ifadesini kullandı.

Gürün ve beraberindekilerin sosyal mesafeye uygun olarak yaptığı ziyaretin sonunda Fatma Girik, “Tam bir CHP’li gibi hareket ettiniz tedavi sürecinde beni hiç yalnız bırakmadınız çok teşekkür ediyorum, önerilerinizi dinleyeceğim , inşallah daha iyi olacağım” dedi.Fatma Girik pandemi sürecinde evinden hiç çıkmadığını ve tüm kurallara uyduğunu belirterek “Pandemi süreci geçti gibi görünse de toplumda bakanlığımızın ilan ettiği kurallara mutlaka uyulması ve uyulmaya devam edilmesi gerekir. Türkiye ve dünya zor bir süreçten geçiyor, sağlık kurullarının tüm kurallarına uymaz isek bu süreci atlatmakta güçlük çekebiliriz her kes bu kurallara riayet ederse süreci en az zarar ile in kısa zamanda atlatırız. Bende bir sahil kasabasında olmama rağmen hala dışarıya çıkmıyorum” dedi.