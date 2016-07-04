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Fatih'te "Neden ramazanda sigara içiyorsun" dayağı!

04 Temmuz 2016 19:29

Fatih'te bir giyim mağazasının çalışanı, mağazanın önünde sigara içerken yanına yaklaşan bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Aldığı darbe ile bir anda kendinden geçen çalışanın yere yığılırken bilincinin kapalı olduğu görüldü. Sosyal medyada yankı bulan görüntülerde yediği yumrukla bayılan kişinin, kaldırıldığı hastanede tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi. Habertürk’ten Müslüm Sarıyar’ın haberine göre çalışana yumruk atarak bilincini yitirmesine neden olan kişi ise, götürüldüğü karakolda işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Görenlerin dehşete kapıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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FatihRamazanOruçSigaraSaldırıDayakGözaltıLCW

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