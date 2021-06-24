Fatih Tezcan: Daha bir şey bilmiyorsunuz, Sedat Peker hiçbir şey konuşmadı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen 'gazeteci' Fatih Tezcan yaptığı yayında “Sedat Peker daha hiçbir şey konuşmadı” dedi. Tezcan yayında “Devletin içerisinde birileri Fatih Tezcan’ı ortadan kaldıracağız diye karar almışlar” diyerek bir süre olmayacağını söyledi.

Tezcan şunları söyledi:

“Veyis Ateş, SBK ile görüşmüş de para istemiş. Ya siz deli misiniz? Buzdağının görünen kısmı konuşuluyor. Bildiğim bir şey var rakamlar çok komik. 10 milyon falan ben niye kaçtım sanıyorsunuz?

Yukarıda boran koptuğunu gördüm, dedim ki tam siper yat. Çünkü bu kadar lağım bir gün patlarsa… Siz daha hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sedat Peker konuşuyor ya hiçbir şey konuşmadı. Bugün ayın 22’si bunu tutun. Fatih Tezcan demişti diyeceksiniz. Ben hiçbir şey patlatmam.”