Fatih Tezcan: Daha bir şey bilmiyorsunuz, Sedat Peker hiçbir şey konuşmadı

24 Haziran 2021 08:25
Tezcan şunları söyledi:
“Veyis Ateş, SBK ile görüşmüş de para istemiş. Ya siz deli misiniz? Buzdağının görünen kısmı konuşuluyor. Bildiğim bir şey var rakamlar çok komik. 10 milyon falan ben niye kaçtım sanıyorsunuz?
Yukarıda boran koptuğunu gördüm, dedim ki tam siper yat. Çünkü bu kadar lağım bir gün patlarsa… Siz daha hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sedat Peker konuşuyor ya hiçbir şey konuşmadı. Bugün ayın 22’si bunu tutun. Fatih Tezcan demişti diyeceksiniz. Ben hiçbir şey patlatmam.”
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