Fatih Tezcan: AK Parti medyayı yanlış kullanıyor

İnatlaşma üstünden iman olmaz, itikat olmaz, Atatürkçü olunmaz, Kemalizm olmaz, herkes kendi doğru bulduğu şeyi yaşayacak. Yaşarken bana göre şuraya gelinecek. Bir Özgecan Aslan meselesi yaşandı biliyorsun Allah rahmet etsin, bütün Atatürkçüler- Kemalistler, bütün AK Partililer seksen milyon idamda uzlaştık; nerede uzlaştık aslında adalette uzlaştık. Siyasi bir algoritma var, bir dizayn var bundan dolayı Özgecan Aslan’ın katili cezaevine kondu. Benim vergimle beslendi. Örnek olarak verdiğim için kullanıyorum bu aforizmayı. Ben bundan çok rahatsızım. Hayır her iki taraf askeri müştereklerle birleşmeli evvela adalet konusunda hiç parti falan gözetilmemeli. Benim bir arkadaşımın oğlu intihar etti 17 yaşında. Mezar yeri için bir şey gerekti yeriyle ilgili. İstanbul’da mesela bu arkadaşım. Koyu AK Partilidir. Mesela Gürsel Tekin yardımcı oldu. Normalde asla aklına gelmez değil mi? 'Ölümde ayrışamayız' diye bir cümle kullanmış ne kadar güzel bir şey bu.