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Fatih Terim'in kebapçı kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

16 Temmuz 2017 00:24

İzmir'in Çeşme İlçesi'nin turistik Alaçatı Mahallesi'nde Adana Yüzevler Kebap sahibi Selahaddin Aydoğdu ve çalışanları ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, damatları ve korumalarının karıştığı kavganın ardından konuşan Selahaddin Aydoğdu, Fatih Terim'in telefonda kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Bu arada olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatih Terim'e ait olduğu ileri sürülen araç, damadının işyerinin önüne park ediyor. Daha sonra bahçeden içeriye giren Terim ve damatları olduğu ileri sürülen kişiler Yüzevler Kebapçısı'ndan koşarak ayrılıyor.

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