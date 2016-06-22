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Fatih Terim yine İngilizcesiyle gündemde

22 Haziran 2016 13:18

Çek Cumhuriyeti zaferinden sonra düzenlenen basın toplantısında morali yerinde olduğu gözlenen Fatih Terim'in, Milli Takım'ın sloganı haline gelen "Biz bitti demeden bitmez" sözünü İngilizce'ye çevirmesi gülüşmelere neden oldu. EURO 2016'da önce Hırvatistan daha sonra İspanya maçlarını kaybeden A Milliler, Çek Cumhuriyeti'ni Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ın golleriyle 2-0 yendi. Maç sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Terim'in moralinin yüksek olduğunu gözlenirken, bir gazetecinin "UEFA bir hata yaparak şansınız olmadığını söyledi, tarih profesörüyle sorununuz olduğunu söylediniz belki de yarın matematik profesörüyle sorununuz olacak" şeklindeki sözlerine ilginç bir karşılık verdi. Terim, Milli Takım'ın sloganı olan "Biz bitti demeden bitmez" sözünü İngilizce'ye çevirerek, "So nothing ever end... Until we say so" diyerek gazeteciye yanıt verdi. Terim'in cevabı toplantı salonunda gülüşmelere neden oldu.

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Fatih Terimİngilizcegündem oldubiz bitti demeden bitmez

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