Fatih Terim ve kızı Buse Terim'e hakarete, 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı 'ya Instagram'dan küfürlü mesaj atarak, hakaret ettiği iddia edilen Serkan E. hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haberler.com'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Serkan E'nin Buse Terim Bahçekapılı'nın Instagram hesabına 10 Haziran 2020'de küfürlü mesaj attığı belirtildi. Fatih Terim'i ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'yı hedef alan mesajlar üzerine avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulundukları belirtildi.

4 Yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Soruşturma sonucunda yapılan araştırmada şüpheli Serkan E'nin Almanya'da yaşadığı tespit edildi. Savcılık Serkan E. hakkında "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan her iki müştekiye ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Küfürlü mesaj atmıştı

Serkan E. isimli sosyal medya kullanıcısı, 10 Haziran'da koronavirüse yakalanan babası Fatih Terim hakkında paylaşım yapan Buse Terim Bahçekapılı'ya "Lan o… geçen bela okuyup duruyordun. Ne oldu da birden sustun? Kim susturdu? Allah'ın sopası yoktur. Kul hakkı yiyenlerin bedelini öbür dünyada ödeyeceksiniz" diye mesaj atmıştı.

Kaynak: DHA