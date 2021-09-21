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Spor

Fatih Terim’in elini öpen taraftar: Hocam sakın takımı bırakmayın

Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi. Erkilet Havaalanı’na inen futbolcular ve teknik heyeti, taraftarlar karşıladı

21 Eylül 2021 19:16

Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri’de coşkulu bir şekilde karşılanırken, Fatih Terim’in elini öpen bir taraftar da, “Hocam sakın takımı bırakmayın” dedi.

Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi. Erkilet Havaalanı’na inen futbolcular ve teknik heyeti, taraftarlar karşıladı.

Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in havaalanından çıktığını gören taraftarlar da ‘İmparator’ tezahüratları attı. Bu sırada bir taraftar, forma imzalamak için yanlarına gelen Fatih Terim’in elini öperek, “Hocam sakın takımı bırakmayın” diye seslendi.

Havaalanı dışında konfeti yakılırken, heyeti taşıyan otobüs kamp yapacakları otele hareket etti.

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