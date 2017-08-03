Fatih Terim gitti, dağıttığı primler yeniden gündemde

Eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevi bırakmasının ardından Fransa 2016'da Milli Takım'da tartışma konusu olan primler yeniden gündeme geldi. Beyaz Futbol yorumcusu ve eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar'ın Fatih Terim'le ilgili söylediği sözler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Ahmet Çakar, "Size Fatih Terim'in adil olmadığını kanıtlayacağım" diyerek, futbolcuların aldığı primleri açıklamış ve primlerin adaletsiz dağıtıldığını söylemişti. Milli Takım Fransa'dan puansız dönmüş, yaşanan prim tartışması Arda Turan'ın milli takımı bırakmasına kadar uzanan bir krize yol açmıştı.