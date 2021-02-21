Fatih Terim'den hakeme tepki: Cesaretin yoksa çalmayacaksın kardeşim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Sen öyle kaderlerle oynayamazsın. Başka etki, başka tepkilerle bu düdüğü çalmayacaksınız. Cesaretin yoksa çalmayacaksın kardeşim. Sen koskoca büyük takımların ya da başka takımın kaderiyle oynayamazsın” dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puan kazanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu.

"VAR'a düdük çalmaya alışkın olmayan hakem koyuyorsunuz, bu nasıl anlayış?"

Karşılaşma hakemleri hakkında düşüncelerini aktaran Terim, şöyle konuştu:

Ceza yemek istemiyorum ama şöyle bir şey aklıma geliyor. Genç hakem veriyorsunuz, çok güzel. Dördüncü hakemi de genç veriyorsunuz, daha evvel Süper Lig'de görmeye alışkın olmadığımız. Bu yetmiyormuş gibi VAR'a Süper Lig'de düdük çalmaya alışkın olmayan hakem koyuyorsunuz. Bu nasıl anlayış?

Haftanın en kritik maçı Galatasaray- Alanyaspor maçı değil mi? Bu nasıl bir anlayış. Ben hayretler içerisindeyim. Genç hakemlere itirazım yok ama bir tarafı tecrübeli olayları doğru yönetecek. İkinci sarı kart yok, kırmızı kart yok, penaltı yok. Bunları ben pek dillendirmem. Bu kadar bariz ki bir tuzağı daha bertaraf etmek zorunda kaldık. Ondan dolayı da mutluyum. Bunun başka bir anlamı yok. Hiç tatlı bir şey değil. Böyle şey olur mu? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bize gelince hiç tereddütsüz.