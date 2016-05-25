Fatih Terim: Biz futbolcuların yerine oruç tutarız

EURO 2016 öncesi TRT Spor'da katıldığı özel bir programda hazırlık kadrosunu açıklayan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, maçların 'Ramazan Ayı'na gelmesi sebebiyle oyuncuların oruç tutup, tutmayacağı ile ilgili konuştu. "Benim antrenörlüğüm dönemimde böyle şeyler hiçbir zaman sorun olmadı" diyen Terim, "Fransa'da tek Müslüman takım biz olacağız. Ramazan ayı bizim için bu anlamda çok önemli. Eğer maça uzun zaman varsa, oyuncular oruç tutabilir. Ama iş varsa, sonra tutarlar. Bu sağlıkları için önemli çünkü. Biz onların yerine tutarız, zaten hep birlikte tutuyoruz. O sıcak ortamda iki antrenmanın olduğu günde oruç tutmak, sağlıklı olmayacaktır. Ama bizim arkadaşlarımız, futbolcularımızın manevi ortamını çok iyi sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.