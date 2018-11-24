Fatih Terim: Beni Robert De Niro canlandırsın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, organizasyonda mücadele eden 4 takımın teknik direktörüne "Hollywood filminde karakterinizi kim canlandırabilir?" diye soruldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollywood filminde kendisini Robert De Niro'nun canlandırmasını istediğini söyledi. Fatih Terim, kendisini ABD'li aktör Robert De Niro'nun canlandırmasını istediğini söyledi. Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco da Robert De Niro'dan yana seçimini yaptı. Tedesco ABD'li oyuncu Nicolas Cage'in de kendisini canlandırabileceğini söyledi. Paris Saint-Germain'in başındaki Thomas Tuchel ise Jake Gyllenhaal'ın kendisini bir filmde canlandırabilecek aktör olduğunu belirtti. Hoffenheim'ın teknik direktörü Julian Nagelsmann da Owen Wilson'ı tercih etti.