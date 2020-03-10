Fatih'teki yangında mahsur kalan biri bebek 5 kişi böyle kurtarıldı

İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalan, aralarında bir anneyle bebeğinin de olduğu 5 kişi kurtarıldı. Pencereye çıkıp bekleyenlerin o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih'in Nişanca Mahallesi'nde bulunan binada saatler 09.30'u gösterirken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle daire ve binayı yoğun duman kapladı. Dışarı çıkamayan bazı bina sakinleri mahsur kaldı.

Vatandaşlar, itfaiyenin merdiveniyle aşağıya inerek kurtuldu.

Dumandan etkilenen anne ile bebeği tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Kurtarılan diğer 3 kişi ise ambulanslara alınarak tedavi edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayı anlatan bir kişi, "Yangın en üst katın bir altında çıkıyor. İçeride kalanlar vardı. Onlarda da herhangi bir şey yok. Yaralı yok" dedi.