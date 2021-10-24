Fatih'te yolcu seçen taksici: Trafiğe girersek para kazanamıyoruz

Denetimde durdurulan bir başka taksi sürücüsü Sinan Çelik ise, "Bu tarz denetimler gerekiyor. Bizim için de iyi. Herhangi bir eksiğimiz yok. Bu tip işlemlerin yapılıp araçların bağlanması olumlu bir şey. Çünkü işimizi dürüst halde yapmaya çalışıyoruz. Onlar yüzünden biz de karalanıyoruz. En azından onlar ayıklanırsa biz de rahatlamış oluruz" dedi.

Kaynak: İHA