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Fatih’te yol verme kavgasına mahalleli de dahil oldu; saldırdıkları kişiyi sopalarla öldüresiye dövdüler

Mahallede bir grup sürücüleri ayırmaya çalışırken, bir grup ise kavgaya dahil oldu

23 Ekim 2021 10:15

İstanbul Fatih’te sokak içerisinde iki araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgasına mahalleli de dahil olunca ortalık kavga büyüdü. 

Kavgada mahalleli lüks araca zarar verirken, sahibini ise sopalarla öldüresiye dövdü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Karagümrük Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, sokak içerisinde denk gelen iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Sürücüler bir süre sonra araçlarından inerek bir birlerine saldırmaya başladılar. Sürücüler arasındaki kavgaya bir süre sonra mahalleli de dahil olunca ortalık kavga büyüdü.

Mahallede bir grup sürücüleri ayırmaya çalışırken, bir grup ise kavgaya dahil oldu. Sinirlerine hakim olamayan şahıs, araca sopalarla, bazı gençler ise tekmelerle araca zarar verdi.

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