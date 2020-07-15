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Fatih’te tarihi surların bir bölümü çöktü! İBB’den açıklama…

15 Temmuz 2020 13:32

İstanbul’un tarihi surlarının Sulukule Kapısı yakınlarındaki kısmında çökme meydana geldi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, İstanbul’un tarihi kara surlarının yıllardır ihmal edilmesi nedeniyle yıkılma noktasına geldiğini belirterek “Biz bölge koruma kurullarından kısmi onayı bu hafta alabildik. Tüm sorunlar yumağına karşı İstanbul surlarını kurtaracağız” dedi.

Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi’nde tarihi surların bir bölümü gece saatlerinde çöktü. Surlardan kopan parçalarının bir bölümü yola düşerken, surun bir kısmı da arka kısımdaki yeşil alana yıkıldı.

Çökme nedeniyle cadde trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yıkılan sur ve çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Caddenin kapalı olan bölümünde ekipler gelen araçları alternatif yollara yönlendirdi. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

“10 kilometrelik bölüm risk altında”

Yıkım ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, 10 kilometre uzunluğundaki surların büyük risk altında olduğuna ve esaslı onarım beklediğine dikkat çekti.

Polat, bu noktaya nasıl gelindiğini şöyle özetledi: “Yıllardır tartışmalı yüksek bütçeli restorasyon işleri, tarihi alanlarda emlak rantı amaçlı restorasyon görünümlü inşaatlar, dünya mirası Osmanlı mahalleleri Süleymaniye ve Zeyrek'in yok oluş noktasına gelmesi, kara surları yokmuş gibi davranan, yüzünü başka yöne çeviren koruma sorumluları, koruma kurumlarının uzmanlarının adeta feryat gibi yazdıkları durum raporlarına, beyanlara kulaklarını tıkamak, bu görüşleri kamuoyu ile paylaşmama…”

“Kısmi onay çıktı”

Tüm bu sürecin sonunda 10 kilometre uzunluğunda olağanüstü birikmiş bir sorun haline getirilmiş dünya mirası İstanbul Surları'nın yıkılmaya başladığını vurgulan Polat “Biz bölge koruma kurullarından kısmi onayı bu hafta alabildik. İBB tüm gücüyle tarihi değerlerin mali ve işgücü açısından birikmiş sorunlarını yoluna koymak için İlk günden bu yana karınca gibi çalıştı, çalışacak. Koruma, cerrahi operasyon showları, ağır müdahale şantiyeleri kurmak değildir. Sabırla önleyici çalışmalar yapmakla koruma yapılabilir. Böylece hem bütçeler doğru yönetilir hem de tarihi değerler yok olma aşamasına gelmez” dedi.

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