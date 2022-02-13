T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fatih'te sağlık çalışanlarını darp eden 4 şüpheli gözaltına alındı

L.K, S.G. ve A.P. isimli şüpheliler hastane çalışanlarını darp ederek acil girişinde bulunan camı kırdı

13 Şubat 2022 15:15

İstanbul Fatih'teki bir devlet hastanesinde sağlık çalışanlarını darp ettiği iddia edilen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih ilçesindeki bir devlet hastanesinde dün sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, hastanede yatan M.A. isimli şahıs, hemşirenin kolundaki serum iğnesini çıkarttırmasının ardından sert bir üslupla hemşireye el kaldırdı.

Bunun üzerine hastane çalışanları da olaya müdahale edince M.A ile birlikte bulunan L.K, S.G. ve A.P. isimli şüpheliler hastane çalışanlarını darp ederek acil girişinde bulunan camı kırdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, “Kasten Yaralama”, “Mala Zarar Verme”, “Tehdit-Hakaret” ve “Görevli Memura Mukavemet” suçlarından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

sağlıkçalışan

Diğer Videolar

Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi

CHP'li Tanrıkulu: Avukatlık ve savunma mesleği bu kadar aşağılanmamıştı, bu kadar baskı görmemişti

İki kruvaziyer gemi ile Kuşadası'na bin 114 turist geldi

Tarla sürerken raya çıkarılan traktöre tren çarptı

El freni çekilmeyen otomobil, karayoluna girerek iki aracın ortasından geçti

Üzerine poşet geçirerek demir dubayı çaldı, belediye o anları paylaştı; "Hokkabaz sandık"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24