Fatih'te çantada 3 milyon dolar taşıyan iki kardeş gasp girişimine uğradı

Fatih Laleli'de içerisinde 3 milyon dolar bulunan çantayla yürüyen iki kardeş, iki kişinin gasp girişimine uğradı. Kendilerine doğrultulan iki tabancaya aldırmayan kardeşler, çantayı canları pahasına korudu. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 4 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çantalarında 3 milyon dolar bulunan iki kardeş, iş yerlerine gitmek için yürüdükleri sırada silahlı iki kişi tarafından gasp edilmek istendi. İki gaspçının ellerindeki tabancaları doğrulttuğu kardeşler çantayı kaptırmamak için canları pahasına direndi. Çantayı alamayan gaspçılar, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

"Bana da silah doğrulttular"

Olayın tanıklarından esnaf Turan Kalkan, "Sabah 09.00 sıralarıydı. Ticaretle uğraşan arkadaşlarımız var. İki kişi arabadan, arkadaşların olduğu yöne yöneldi. İki tane silahlı saldırgan arkadaşa silah doğrultu. Biz orada müdahale ettik. O sırada diğeri bana silah doğrulttu. Ben de geri kaçtım. Çok zorladılar çantayı vermemek için. Daha sonra şüpheliler kaçtı. Gasba uğrayanlar bizim iş hanındalar. Kendilerini tanıyoruz ama birkaç günden beri gelmiyorlar. Söylentilere göre çantada 3 milyon dolar varmış. Biz 32 seneden beri buradayız. Önceden güven timleri vardı. Bugünlerde sokakta yoklar. Neden yoklar bilmiyorum. Tabii bu da emniyetin bileceğin iş" dedi.