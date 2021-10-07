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Fatih'te çantada 3 milyon dolar taşıyan iki kardeş gasp girişimine uğradı

Çantayı alamayan şahıslar olay yerinden hızlıca uzaklaştı

07 Ekim 2021 21:02

Fatih'te yanlarında 3 milyon dolar taşıyan iki kardeş, sokak ortasında iki şahsın gasp girişimine uğradı. Çantayı alamayan şahıslar olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

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