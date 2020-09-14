Fatih’te cami çıkışı silahlı saldırı

İstanbul Fatih’te Molla Şeref Camii'nden çıkan bir kişi aracına binmek istediği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 12 Eylül günü Molla Gürani Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen kişi Molla Şeref Camii'nde namaz kıldıktan sonra aracına doğru ilerledi. Aracına binmek üzereyken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi arkadaşları tarafından kendi aracıyla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Silahlı saldırgan olayın ardından kayıplara karışırken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.