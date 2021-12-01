Fatih'te bulunan metruk binanın bir kısmı yola çöktü

Binanın boş olduğu belirtilirken, olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çökmeye tanık olan esnaf Sema Güzeloğlu, duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını dile getirerek, "Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk. Allah'tan can kaybı olmadı. Bina üç ay önce boşaltılmıştı, Birkaç hafta önce de yanmıştı" diye konuştu.

Kaynak: DHA