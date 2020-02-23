Fatih'te 9 aracın kundaklanma anı kamerada

Ayvansaray Mahallesi Mumhane Caddesi üzerinde saat 03.15 sularında meydana gelen olayda henüz kimliği belirlenemeyen maskeli şahıslar cadde üzerinde park halindeki 9 aracı kundakladı.

Araçların yanmaya başlamasıyla şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Bu sırada sokaktan araçla geçen iki kişi, vatandaşları uyandırıp ardından kaçan şüphelileri araçla kovalamaya başladı. Ancak maskeli şüpheliler sokak aralarında izlerini kaybetti.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçları söndürdü ancak 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Araçlarda zaman zaman patlamalar yaşandı.

Vatandaşlar ise sokağa döküldü. Kundaklanma anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

O anları anlatan bir vatandaş, “Biz bir gürültüyle kalktık. Araçların hepsinde az az ateş vardı. Ben hortum taktım ama tesir etmedi. Bir şey döküp yaktılar. İtfaiyeye komşular haber verdi. Biz arabaların peşine düştük. Alevler yükseldi, biz korktuk doğalgaz patlayacak, evler yanacak diye. Dış cepheler montalama. Halk sokağa indi, itfaiye de geldi” dedi.