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Fatih'te 9 aracın kundaklanma anı kamerada

23 Şubat 2020 12:55

İstanbul Fatih’te gece park halindeki 9 araç kimliği belirsiz maskeli kişilerce kundaklandı.

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