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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ‘Engeliler Haftası’ nedeniyle maviye büründü

11 Mayıs 2021 08:45

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ‘’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’’ adına farkındalığın artması için mavi renklerle ışıklandırıldı.

Yılın önemli günlerinde çeşitli renklerle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ‘’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’’ adına farkındalığı artırmak için mavi renklerle ışıklandırıldı. ‘’Farkında Olmana Engel Yok’’ sloganı ile engellilerin eğitimlerinin desteklenmesi ve iş hayatına kazandırılması için köprüdeki aydınlatmanın gece boyu süreceği belirtildi.

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