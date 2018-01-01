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Fatih Portakal'dan Meral Akşener'e: Yeni bir şey sunmuyor, siyasetçi havasından kurtulamamış, vaatler havada kalıyor...

01 Ocak 2018 19:11

Fatih Portakal, FOX TV'de yayınlanan haber bülteninde İYİ Parti kurucusu Meral Akşener'i eleştirdi. Portakal, Akşener'in gazetecilerle yaptığı toplantının anlatıldığı haberin ardından yorum yaptı. Fatih Portakal'ın Meral Akşener ile ilgili sözleri şöyle: "Yeni hiçbir şey sunmuyor. İşsizlik, asgari ücret, dış politika, içerideki kutuplaşma hakkında ne yapacak bilmiyoruz. Günlük siyaset üzerinden mesaj veriyor. Eski siyasetçi alışkanlıklarından kurtulamamış. Vaat var ama havada kalıyor bazı şeyler. Somut bir şeyler duymak isterim."

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