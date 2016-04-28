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Fatih Portakal'dan AKP'ye 'anayasa önerisi'

28 Nisan 2016 15:32

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, AKP'nin teklif ettiği anayasanın tek bir partinin anayasası olacağı ve bu sebeple bu ülkede hazırlanan en kötü anayasa olacağını söyledi. Portakal yayında şunları söyledi: "Şimdi biliyorsunuz bir anayasa hazırlanılması isteniyor ama bu AKP'nin teklif ettiği, tek bir partinin anayasası. Sayın yetkililer, bu konuda bu ülkede söylem hakkı olan bir yurttaş olarak lütfen şunu dikkate alır mısınız? Sizin tek başına yapacağınız anayasa, bu ülke hazırlanmış en kötü anayasa olacaktır. Bu sözümün de arkasındayım. Çünkü sizin görüşünüzü yansıtan, çoğulculuğu olmayan bir anayasadan farklı bir şeyler bekleyemeyiz. İdeolojiniz mutlaka o anayasanın içine yansıtılacaktır. Toplumun genelini yönlendirebilecek, yaşantısını etkileyebilecek bir anayasa olmayacaktır. Onun için benim size sadece yurttaş Fatih Portakal olarak önerim: Tek başınıza bir anayasa değişikliği yapmayınız. Bu ülke daha da mutsuz olacaktır. Olabilecektir demiyorum bakın, olacaktır! Bu da bir not olarak düşüversin tarihe."

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