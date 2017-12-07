Fatih Portakal'dan "Ne yapalım kadınlar öldürülüyorsa" diyen AKP'li başkana tepki

Fox Ana Haber bülteninde, AKP'li Halil İbrahim Kaya'nın kadınlara yönelik sözlerini sert sözlerle eleştiren Fatih Portakal, "Böyle insanlar bizi yönetiyor. Erkek egemen toplumlarda bu yaşanıyor maalesef... Ve zihniyete bakın zihniyete, hemen nereden nereye çekiyor. Kadın konuşuluyor, kadının dünya kadın hakları gününde bir belediye başkanının sözlerini duyuyorsunuz. Utanç verici sözlerini... Acaba bu sözleri söyledikten sonra kendisi kendini dinleyipte bir utancın içine girmiş midir? Girmemiş midir? Merak ediyorum. Zaten utansa özür dilerdi..." ifadelerini kullanıp reklama gitti.