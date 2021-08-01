Fatih Portakal Turgut Köyü için yardım istedi: Acil havadan müdahale istiyoruz

Gazeteci Fatih Portakal, Muğla Marmaris'te süren yangın bölgesinden paylaştığı bir video ile Turgut Köyü'ne yardım isteyerek "Acil havadan müdahale istiyoruz, Orhaniye’nin arkası" dedi.

Gazeteci Fatih Portakala, Marmaris'teki yangın bölgesinden video paylaştı. Orman arazözlerinin müdahalesine dair anların görüntülendiği videoya Portakal, "Acil havadan müdahale istiyoruz. Orhaniye’nin arkası, #turgutköyü #kelebekmevkii" notunu düştü.

Videoda Portakal'ın, "Arazözler iyi müdahale ediyor, her yere yetişmeye çalışıyorlar. Sadece Muğla'nın değil, bu gördüğüm kadarıyla Aydın İtfaiyesi. Burada çok mücadele etti Aydın İtfaiyesi" dediği duyuluyor.