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Fatih Portakal: Toplumsal muhalefeti baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyorlar

11 Aralık 2018 14:27

Fransa'daki "Sarı Yelekliler" eylemlerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylemlere ilişkin değerlendirmesini yorumlayan FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, siyasi iktidara yakınlığıyla bilinen medya organları tarafından provokatörlükle suçlandı ve hedef gösterildi. FOX TV' Ana Haber'de Fatih Portakal, Fransa'da meydana gelen protestoları ele alarak Türkiye için de benzer bir olayda neler olabileceğini değerlendirdi. Portakal şunları söyledi: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."

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