Fatih Portakal, sunduğu son haber bülteninde "eylülde burada olacağız, bir yere gitmiyorum" demişti

Fatih Portakal FOX TV'den ayrılma kararı aldı. Portakal'ın istifasının ardından, 19 Haziran tarihli son haber bülteninde, "eylülde burada olacağız, bir yere gitmiyorum" dediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Portakal, 19 Haziran'da sunduğu son haber bülteninde, yeni sezonda yine ekranlarda olacağını ifade etmesine karşın istifa ettiğini, bir süre dinleneceğini belirtti. Portakal istifasını şöyle duyurdu:

"10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla."

FOX TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz" dendi.