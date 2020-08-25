T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fatih Portakal’ın yerine geçeceği kesinleşti; canlı yayında HaberTürk’e veda etti

Selçuk Tepeli kanalına bugün canlı yayında veda etti

25 Ağustos 2020 10:57

Fatih Portakal'ın FOX ana haber sunuculuğunu bırakması sonrası yerine gelecek isim kesinleşti. Habertürk TV'de 'Gün Başlıyor' programını yapan Selçuk Tepeli kanalına bugün canlı yayında veda etti.

Türkiye’nin en çok izlenen ana haber bülteninin sunucusu Fatih Portakal’ın yerine gelecek isim belli oldu. FOX ana haberin başına Habertürk TV’den Selçuk Tepeli getirildi. Uzun süredir Serap Belet’le beraber ‘Gün Başlıyor’ programını yapan Tepeli bugün veda etti.

Tebrikleri kabul etti 

Canlı yayındaki vedaya Serap Belet, Ebru Baki ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da katıldı. Canlı yayında, yeni görevi için tebrikleri kabul eden Tepeli Habertürk TV yönetimine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

FOX istifayı açıklamıştı

Kanal yönetiminden yapılan açıklamada Fatih Portakal’ın görevi bırakma kararı aldığı ve emekli olmak istediği bildirilmişti. Fatih Portakal ise ilk açıklamasında, ayrılma kararının kendi tercihi olduğunu belirterek, “Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim” ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

fatih portakalselçuk tepelifox ana haberebru bakihabertürk

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ekim 2020

Dalgıç kamerasından | Alabora olan teknede mahsur kalan balıkçıların kurtarılma anı

Barış Terkoğlu, "en tehlikeli tarikatlar" sorusunu yanıtladı: Emniyetin içerisinde 10 civarında Nurcu grup var

Uzm. Dr. Üstün: Alkol zehirlenmesinde 'karda yürüme hissi' belirtileri görüyoruz

DEVA Partisi'nin Diyarbakır kongresi halaylarla başladı

Hatay | Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Menzil tarikatında kadınlar şeyhin artan yemeğini yiyor, şifa olacağına inanıyorlar”...

Hande Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi...

Seranay Sarıkaya için hastaneden açıklama...

İstanbul Ekonomi Araştırma: Bugün seçim olsa Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde...

Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24