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Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na: Hiçbir insan küfrü hak etmez

12 Şubat 2020 10:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oturum sırasında kendisine laf atan AKP'li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği iddaları nedeniyle tepki gösteren FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal, “Hiçbir insan küfrü hak etmez” dedi. 

Portakal sözlerini şöyle sürdürdü;

''Neticede kimse kimseye hakaret edemez. Böyle bir hakkı da yok. Hele hele siyasetçilerin, hele hele insanların farklı bir gözle baktıkları İmamoğlu profiline aykırı bir davranıştır bu. Umarım bu son olur. İnsanlar öfkelerini kontrol etmek zorunda. Bu herkes için geçerli. Sadece beyefendi için değil. Benim için de herkes için de geçerli. Yönetenler için de. Hiçbir insan küfrü hak etmez, etmemelidir.''

Ne olmuştu?

İmamoğlu’nun, İBB Meclisi üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu’nun kendisine, “Kayak nasıldı?” diye sorması üzerine küfür ettiği iddia edildi. Bunun üzerine İmamoğlu’nun özür dilemesini talep eden AKP grubu, salonu terk edeceğini söyledi. Araya giren Göksel Gümüşdağ’ın ardından İmamoğlu “Üzüntümü dile getiriyorum” dedi ve AKP grubu salonu terk etmedi.

Daha sonra AKP İBB İl Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini makam odasına davet ederek sarf ettiği sözler nedeniyle özür dilediğini söyledi.

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