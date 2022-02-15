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Fatih Portakal: Bugün yine gazeteciler cezaevine giriyor, hak edip de hâlâ dışarda olanların aksine, mapusluğu bu gibi isimlerin yaşaması çok acı

15 Şubat 2022 12:21

Gazeteci Fatih Portakal, cezalarının onanmasının ardından gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girecek olmasına tepki gösterdi. Portakal, "Bugün yine gazeteciler cezaevine giriyor, hak edip de hâlâ dışarda olanların aksine, mapusluğu bu gibi isimlerin yaşaması çok acı" düşüncesini dile getirdi.

Portakal Twitter hesabından paylaştığı videoya, "Bugün yine gazeteciler cezaevine giriyor.
Hak edip de hala dışarda olanların aksine, mapusluğu bu gibi isimlerin yaşaması çok acı. Bu devir de bitecek." notunu ekledi. 

Fatih PortakaMurat AğırelBarış Pehlivancezaevi

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