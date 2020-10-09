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Fatih Portakal: Bir de benden dinleyin

"Beni sokmak istedikleri o kalıbı darmadağın etmek istedim, toprağın hükmünde olmak istedim"

09 Ekim 2020 18:37

FOX TV'den istifa ederek ayrılan ve çiftliğe yerleşme kararı alan Fatih Portakal yaptığı bir yayında hakkında söylenenlere yanıt verdi. “Toprağın ritminde yaşayacağım' dedim, herkes kendince bir şey söyledi" diyen Portakal, 'Bir de benden dinleyin: Toprağın ritminde yaşıyorum' başlıklı videosunda "Ben biraz huzurlu olmayı koca şehrin içinde daha fazla olmak istemiyorum. O kalıbın dışına çıkmak istedim. Beni sokmak istedikleri o kalıbı darmadağın etmek istedim toprağın hükmünde olmak istedim" dedi.

Fatih Portakal yaptığı yeni açıklamada "Biraz kendimden bahsedeyim dedim. Kimilerine göre çok senaryoların üretildiği ayrılış sürecim oldu ama onu konuşmayacağım. Herkesin kafasına göre bir düşüncesi var. Ne derece doğru ben biliyorum. Bugünün konusu bu değil. Ayrılmaya karar verirken bir cümle kurmuştum. Toprağın ritminde yaşam diye... Onu anlatmak istiyorum" diye konuştu. 

Fatih Portakal açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Toprağın ritminde yaşayacağım, dedim, herkes kendince bir şey söyledi. İyi de tespitleri, yazıp çizdikleri senaryolar doğru muydu? Onları okuduğumda sadece tebessüm ettim. O kadar!"

Portakal yaşadığı şehir hayatından bunaldığını da söyleyerek "Ben biraz huzurlu olmayı koca şehrin içinde daha fazla olmak istemiyorum. O kalıbın dışına çıkmak istedim. Beni sokmak istedikleri o kalıbı darmadağın etmek istedim toprağın hükmünde olmak istedim" dedi.

"Toprağın ritminde yaşamak" sözlerine açıklama getiren Portakal şöyle devam etti; 

"Bu sözün ekip, biçmekle aslında bir alakası yok. O toprağın nasıl evrildiğini görüyoruz. İlla çiftçilikle uğraşmak değil. İstediğiniz gibi hareket etmek demek. Çok az saate bakmak demek. Horozun size eşlik etmesi demek."

Portakal ayrılığın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim" demişti. 

 

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