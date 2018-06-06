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Fatih Portakal: Ben mert adamım, ispatlarsanız istifa ederim

06 Haziran 2018 15:54

FOX TV'nin Mersin Devlet Hastanesi hakkındaki haberiyle ilgili 'Devlet organlarını aşağılama', 'Hakaret' ve 'İftira' suçları kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Fatih Portakal, "Ben mert adamım, birisi bana bu haberi yaptırtıyorsa ben istifa ederim ve bir çok arkadaş da istifa eder. Biz, sizin bildiğiniz gazetecilerden değiliz. Size yarına kadar süre verdim. Yarın elinizdeki belgeleri açıklayınız, eğer açıklamadığınız takdirde sizin hakkınızda iftira davası açacağız" demişti.

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