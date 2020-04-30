Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı; akıllara Erdoğan'ın o videosu geldi: 'Ne yazanın, ne okuyanın...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Portakal hakkında attığı bir tweet nedeniyle Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yıllarda yaptığı bir konuşmada "Ne yazanın ne okuyanın ne konuşanın ne de dinleyenin mahkum olmadığı bir demokrat Türkiye'yi bu temeller üzerine büyük Türkiye'yi oturtmak istiyoruz" sözlerinin yer aldığı video Twitter'da yeniden dolaşıma girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FOX TV Haber Sunucusu Fatih Portakal hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede Fatih Portakal'ın devletin mudilerden para isteyeceği algısı oluşturduğu görüşüne yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Portakal hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianamede Portakal'ın 6 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Tekalifi Milliye'yi hatırlatarak, “Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" ifadesiyle, Bankacılık Kanunu'nun 74'ncü maddesini ihlal ettiği belirtildi.



Başsavcılık, Portakal'ın sosyal medya paylaşımının, bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından yeni tip Koronavirüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu değerlendirilmesi yaptı. İddianamede Portakal'ın yazılı savunmasına da yer verildi. Portakal'ın ifadesinde "Paylaşımım tamamen ironi niteliğindedir" dediği kaydedildi.

Bu olayda akıllara Erdoğan'ın eski yıllarda yaptığı bir konuşmada "Ne yazanın ne okuyanın ne de konuşanın mahkum olmadığı bir demokrat Türkiye'yi kurmak istiyoruz" sözlerinin yer aldığı bir videoyu getirdi.

Video sosyal medyada yeniden dolaşıma girerken söz konusu videoda Erdoğan şunları söylüyor;

"İşte biz Ne yazanın ne okuyanın ne,konuşanın ne de dinleyenin mahkum olmadığı bir demokrat Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi bu temeller üzerine oturtmak istiyoruz"