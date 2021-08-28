Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli'deki yangını paylaştı: Buralar ranta açık olmadığı için kimse söndürmeye gelmiyor

Tunceli'de 12 gündür devame den orman yangınına havadan müdahale edilmesini isteyen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yangından görüntüler paylaşarak müdahale yapılmamasına tepki gösterdi.

Yangının 12 gündür devam ettiğini ve Hozat köylerinde başlayan yangının 6-7 yerleşim birimini yok ettiği belirtilen videoda yangına ilişkin "Tabi burada oteller yapılmadığı için, ranta açık olmadığı için kimse söndürmeye gelmiyor. İnsanların aklıyla dalga geçiliyor. Şu anda 600-700 metre yakınına kadar gelmişim hiçbir müdahale yok. Yangın Buzlutepe köyüne doğru devam ediyor" denildi.

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında başlayan orman yangını 12 gündür devam ediyor.