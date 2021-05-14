Fatih Kaymakamlığı’ndan bekçi şiddetine ilişkin açıklama: Görevli personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır

İstanbul'un Fatih ilçesinde bekçiler, gözaltına aldıkları bir kişiye şiddet uyguladı ve tepki gösterenlere hakaret ederek havaya ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülere ilişkin Fatih Kaymakamlığı açıklama yaptı. Kaymakamlık açıklamasında olaya müdahale eden görevli personel hakkında idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

4 bekçi tarafından yere yatırılan kişi, bekçilerden birinin şiddetine maruz kaldı. Şiddet uygulayan bekçi, tepki gösterenlere hakaret edip vurmaya çalıştı. Aynı bekçi, iki bekçiyle daha tepki gösterenlerin olduğu yöne koştuktan sonra silah sesleri duyuluyor.

Fatih Kaymakamlığı’ndan o görüntülerle ilgili açıklama geldi.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklama şöyle:

“Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan, güvenlik güçlerimizin kamu huzurunu bozan şahıslara yönelik müdahalesi ve kelepçe uygulamasına ilişkin görüntülere dair yapılan incelemelerde; Katip Kasım Mahallemizde bugün saat: 03.30 sıralarında bir kavga olayı meydana gelmiştir.

Görevlilerimizce şahıslara dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuş, ancak yapılan uyarıların dikkate alınmaması ve mukavemette bulunulması üzerine müdahale edilmiştir. Şahısların; Uyuşturucu Madde Ticareti, Görevli Memura Mukavemet, Kapkaç, Yağma (Gasp), Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir.

Yakalanan şahıslardan Ş.B.’nin Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan arandığı tespit edilmiş ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Olay sırasında alkollü oldukları tespit edilen şahısların karakolda şikayetçi olmamaları üzerine, haklarında sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten idari işlem uygulanmıştır. Olaya müdahale eden görevli personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır”