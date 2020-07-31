Fatih Karagümrük 36 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi; o anlar böyle kutlandı

Vefa Stadı'ndaki tribünlerde yerlerini alan yaklaşık 2 bin kırmızı-siyahlı taraftar, maç boyunca takımlarına destekte bulundu. Taraftarlar, 41. dakikada Çağrı Ortakaya'nın golüyle öne geçmelerinin ardından büyük sevinç yaşadı. Fatih Karagümrüklü taraftarlar, bu golü meşale yakarak ve şampiyonluk tezahüratlarında bulunarak kutladı.

Müsabakanın 68. dakikasında Adana Demirspor'un Dibba ile beraberlik golünü bulmasıyla büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, maçın normal süresinin kalan bölümünde ve uzatmalarda takımlarına desteklerini sürdürdü.

İki takım da kalan sürede gol bulamayınca penaltı atışlarına geçildi. Bu süreçte kaleci Aykut Özer'in lehine tezahürat yapan taraftarlar, bu oyuncunun Adana Demirsporlu futbolcu Mehmet Uslu'nun penaltısını kurtarması ve şampiyonluğa ulaşmalarıyla çok büyük sevinç yaşadı.