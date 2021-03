Fatih Erbakan'ın 'Rothschildler' iddiası yalanlandı; Koronavirüs test kitinin patenti 2015'de alınmamış

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erdoğan, Rothschild ailesinin Koronavirüs test kitlerinin patentini daha 2015 yılında aldığını öne süren açıklamaları yalanlandı. Erbakan salgının "seçkin ailelerce kasten dünyanın başına bela edildiğini" iddia etmişti.

Başvuruya 2020'de eklenmiş

Erbakan'ın iddiasını araştıran Teyit.org, Rothschildlerin patentine Hollanda kaynaklı resmi bir patent sitesi olan Espacenet üzerinden ulaşılabildiğini belirtti. US2020279585 (A1) numaralı patent başvurusunun adı ise “System and Method for Testing for Covid-19”, yani “Covid-19 Testleri için Sistem ve Metod.” Bu patent, hastalığın teşhisiyle alakalı. Başvuruyu Richard Rothschild yapmış.

Patent için 3 Ekim 2015'de başvurulduğu iddiası ise “Prioriteitsdatum” başlığı altındaki tarih dolayısıyla ortaya çıkmış. Fakat “Prioriteitsdatum” başvuru tarihi değil, öncelik tarihi demek. Öncelik tarihi, başvuru konusu patent dosyasında yapılan işlemleri görmeye yarıyor. Richard Rothschild ilk kez 2015’te başvuruda bulunmuş. Ancak bu başvuruda 'Covid-19' ibaresi geçmiyor. Covid-19 ise ilk kez 17 Mayıs 2020 tarihinde bu patent başvurularına dahil edilmiş. Yayın tarihi ise 3 Eylül 2020. Site üzerinde Covid-19 eklenmeden önce beş tarihin daha bulunduğu görülebiliyor.

İddialarda patentin konusu olan testin satıldığı da iddia ediliyor fakat ortada bir test kiti yok. Patent, telefon aracılığıyla kandaki oksijen oranı ve nabız gibi veriler derlenerek teşhis konmasını öngörüyor.

Onaylanmamış

Patent ve Covid-19 hakkındaki iddialar üzerine Hollanda Kurumsal Ajansı'dan gelen açıklamada, patentin Covid-19 için uzaktan tanı hakkı tanımadığı ifade edilmiş. Yani patentin hedeflediği tanı sistemi, onaylanmış veya kullanımda değil.

Google Patents üzerinde de patent başvurusuyla ilgili bilgiler ile önceki versiyonların tarihlerine ulaşılabiliyor. Burada da 17 Mayıs 2020 tarihinde tekrar bir başvuru doldurulduğu ve patent durumunun hâlâ “pending” yani “beklemede” olduğu görülüyor. Patent henüz onay almamış ve Covid-19 hastalığının teşhisi için kullanımda değil. İddia daha öncesinde Reuters ve Newtral tarafından da doğrulanmıştı.