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Fatih Altaylı, Mesut Özil'e isim vermeden 'Sahtekâr' dedi

Gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferini değerlendirdi

02 Şubat 2021 15:27

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferini değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, "İrfan Can Kahveci çok namuslu ve edepli olduğunu gösterdi ve çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu söylemedi. Babamın hayalini gerçekleştirdim dedi. Bazı sahtekarlar gibi hayallerimin, çocukluğumun kulübündeyim demedi" sözleriyle Mesut Özil'e göndermede bulundu. 

Fatih Altaylı, Süper Lig transfer gündemiyle birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu transfer döneminde gerçekleşen İrfan Can Kahveci yarışını değerlendirdi.

"İrfan Can onurlu bir duruş sergiledi"

"İrfan Can Kahveci çok namuslu ve edepli olduğunu gösterdi ve çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu söylemedi" diyen Altaylı konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Babamın hayalini gerçekleştirdim' dedi. Elbette Fenerbahçe için her zaman elinden geleni yapacaktır ama bazı sahtekarlar gibi hayallerimin, çocukluğumun kulübündeyim demedi. Fenerbahçe çok onurlu ve düzgün bir sporcu transfer etmiş. Hayırlı olsun. İrfan Can'a şapka çıkarıyorum ve sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah çok başarılı olur. Böyle ahlaklı futbolcuların başarılı olması, ahlaksız futbolcuların başarılı olmasından daha iyi."

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe için bir rüyaydı benim için bir hayaldi. İki taraf için de çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım. Allah'ın izniyle sahada elimden geleni yapacağım. Ben Fenerbahçe'ye her zaman inandım. Çocukluğumdan beri Fenerbahçe taraftarıyım, buraya gelmeme neden olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız futbolcu ortaya çıkan 2009 yılına ait röportajında ise "Küçükken Türkiye'de hangi takımı tutuyordun?" sorusuna "Maçlara bakıyorum, heyecanlı oluyor ama takım tutmuyorum" diye karşılık vermişti. 

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