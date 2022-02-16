Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ve Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin konuşulduğu bölümde Fatih Altaylı, “Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. 'Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin' demiş adam ya yüz sene önce. 'Araplar arasında taraf tutmayın' demiş abiciğim, o kadar iyi biliyor ki…. Sen Arap’ı buradan tanıyorsun, adam orada savaşmış, savaşmış… O Atatürk’ün elini değil ayağını öpseniz…” dedi.