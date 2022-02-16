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Fatih Altaylı: Hepiniz sonunda Atatürk'ün elini öpeceksiniz

''Adam yüz sene önce 'Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin' demiş adam ya yüz sene önce; adam orada savaşmış, sen buradan Arap’ı tanıyorsun"

16 Şubat 2022 14:01

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında, "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. Adam yüz sene önce 'Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin' demiş adam ya yüz sene önce. Adam orada savaşmış. Sen buradan Arap’ı tanıyorsun" dedi.
 
Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programında bu hafta ve Fatih Altaylı "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. Adam yüz sene önce 'Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin' demiş adam ya yüz sene önce. Adam orada savaşmış. Sen buradan Arap’ı tanıyorsun"  ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ve Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin konuşulduğu bölümde Fatih Altaylı, “Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. 'Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin' demiş adam ya yüz sene önce. 'Araplar arasında taraf tutmayın' demiş abiciğim, o kadar iyi biliyor ki…. Sen Arap’ı buradan tanıyorsun, adam orada savaşmış, savaşmış… O Atatürk’ün elini değil ayağını öpseniz…” dedi.
 
fatih altaylıatatürk

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