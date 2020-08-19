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Spor

Fatih Altaylı, Galatasaray ve Trabzon yönetimini topa tuttu: Donunuzu mu satacaksınız

"Sanki oraya bankalar birliği ve devleti temsilen gelmiş"

19 Ağustos 2020 08:32

Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Emin Çağlar'ın spor gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Fatih Altaylı, Galatasaray ve Trabzon yönetimlerini topa tuttu. Bankalar Birliği anlaşmasıyla getirilmek istenen limit düzenlemesi konusunda Galasaray ve Trabzon'u eleştiren Altaylı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik, "Hayır biz devletle anlaştık diyor. Sanırsın ki Cumhurbaşkanı yardımcısı, sanki oraya bankalar birliği ve devleti temsilen gelmiş. kardeşim sen ne yapıyorsun? Sen kimsin ya?" dedi. 

Ali Koç arar Juventus'u 'Benden 8 tane futbolcuyu 80 milyon Euro'ya alın, ben bu parayı sokacağım kulube." Delirdi mi? Delirebilir. Sen delirsen ne yapacaksın, donunu mu satacaksın?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Koç grubunun sağladığı maddi destek sayesinde bir sorun yaşamayacağını belirten Altaylı, "Senin Ali Koç kadar paran mı var? Ali Koç arıyor Avis'i sponsor olacaksın, arıyor Beko'yu sponsor olacaksın. Bu sene Tüpraş. Şirketleri her sene 1 milyon euro verse Fenerbahçe ihya olur. Sen ne yapacaksın Mustafa Cengiz? Levent'te ki benzin istasyonundan mı ödeyeceksin?" diye konuştu. 

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma için "Kucağa oturtma projesi" diye Altaylı, "50 IQ üzerinde olan herkes bunun doğru olduğunu anlar, 50 IQ nedir? Hemen hemen morondur zaten. Ama iki kulüp bunu anlamıyor. Trabzonspor ve Galatasataray. Galatasaray, 250 milyon TL faiz ödeyebilir mi? 2 sene sonra ana para ödemesi başlayacak. Bütün gelirini ana paraya faize veriyor" ifadelerini kullandı. 

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