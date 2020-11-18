Fatih Altaylı: El oğlu ülkemde cirit atacak, benden de HES kodu istenecek, yarın siliyorum

Gazeteci Fatih Altaylı, HES kodu konusunda yapılan uyarılara tepki gösterdi.

Yurt dışından gelenlerin serbestçe gezdiğini ancak vatandaşlardan HES kodu istendiğini dile getiren Fatih Altaylı, "Almanya'ya gidecek olsam, bırakın Almanya'yı Mısır'a gidecek olsam PCR testi istiyorlar. Bizim memleket yol geçen hanı gibi canı isteyen herkes gelebiliyor. Benim mahallemde bir otelde 3 oda karantinada, tamamı bu hafta yurt dışından gelmiş Arap turistler" dedi.

Altaylı, "El oğlu ülkemde cirit atacak, benden de HES kodu istenecek. Yarın siliyorum" dedi.

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