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Fatih Altaylı'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı yapan ünlülere: Öyle eve babam da sığar

01 Nisan 2020 09:34

Gazeteci Fatih Altaylı, yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgını kapsamında başlatılan 'Hayat eve sığar' kampanyasına destek amacıyla sosyal medyadan fotoğraf paylaşan ünlülere tepki gösterdi. 

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında, sosyal medyadan kampanyaya destek amacıyla fotoğraf paylaşan ünlülerin ekonomik durumlarına dikkat çeken Altaylı, "3 milyon dolarlık evde oturuyorum, evim 500 metrekare, karım var çocuğum var iki tane hizmetçim var, hayat tabi eve sığar! Öyle eve babam da sığar" diyerek tepki gösterdi.

Altaylı, yaptığı konuşmasında, "Bir takım ünlüler fotoğraflar yayınlıyorlar ve 'Hayat Eve Sığar' diyorlar. 2 konser veriyorum 500 bin TL indiriyorum. 3 milyon dolarlık evde oturuyorum, evim 500 metrekare, karım var çocuğum var 2 tane hizmetçim var hayat eve sığar! Öyle eve babam da sığar. Ama 55 metrekare evde 6 kişi yaşıyorsan hayat eve daha zor sığıyor" ifadelerini kullandı.

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