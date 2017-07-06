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Faslı kadın otel odasında öldürüldü

06 Temmuz 2017 00:06

İstiklal Caddesi'nde kaldığı otelde ölü bulunan Faslı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis 4 gün önce otele kadınla birlikte yerleşen Iraklı'yı arıyor. Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir otelde meydana geldi. El Bouzekkaouı Ghızlame (32), 4 gün önce Iraklı bir adam ve yanlarında bulunan 8-10 yaşlarındaki çocukla otele yerleşti. Iraklı kişi ile çocuk ertesi gün otelden ayrıldı. Bugün öğle saatlerinde de odadan gelen kötü kokular üzerine içeri giren görevliler Ghızlame'yi ölü buldu. (DHA)

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