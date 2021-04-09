Fas’ta görme engelli kadın futbol takımı kuruldu

Fas'ta Salaoui Körler ve Görme Engelliler Spor Derneği, görme engelli kadın futbol takımı kurdu. Fengelli erkek futbol takımının 2017 - 2020 yılları arasında 4 kez Afrika şampiyonu olmasından ilham alan takım, antrenmanlara başladı.

Görme engelli erkekler futbol takımı ülkedeki ilk görme engelli kadın futbol takımı oldu.

Takımda oynayan Oumaima'nın yaptığı açıklamada, "İnsan ayağa kalkıp durumuyla yüzleşmeli. Yaşamaya devam etmek için zorluklara ve engellere takılmamamız gerekiyor. Kendinizi başkalarına iyi göstermek için pozitif ve mutlu olmanız gerekiyor. Engeller hayallerinizi gerçekleştirmenizde bir sorun olmamalı" dedi.