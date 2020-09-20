Faruk Bildirici konuşurken 'canlı yayın kazası'

KRT TV'DE Zafer Arapkirli'nin sunduğu akşam haberlerinde bir canlı yayın kazası yaşandı. Konuk medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin köpeği, canlı yayında havladı. Bildirici köpeği susturmaya çalıştı. Bu anlarda spiker de "Evin sakinlerinden biri lafa girmeye çalıştı" diye espri yaptı.

Canlı yayında yaşanan o anları Arapkirli sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı;

"KRT TV Akşam Haberleri'ne konuk olan meslektaşım FARUK BİLDİRİCİ'nin patili dostu, canlı yayında lafa girmeye kalkışınca..."