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Faruk Bildirici'den Gözde Atasoy eleştirisini 'ama işsiz' diye savunan İsmail Küçükkaya'ya: Ben de işsizim!

"Gözde Atasoy, 'Haberci olarak gidip araştırdım' demeseydi anlayabilirdim"

08 Ekim 2020 10:32

T24 Haber Merkezi

İsmail Küçükkaya, medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin, CNN Türk'ün eski sunucusu Gözde Atasoy'un oynadığı reklam filminde meslek etiğine aykırı davrandığı eleştirisini doğru bulmadığını söyledi. Küçükkaya'ya yanıt veren Bildirici ise "Ben de işsiz bir gazeteciyim. Ama işsiz olmak etik dışı işler yapmamıza haklılık kazandırmaz" yanıtını verdi. 

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, CNN Türk'ün eski sunucusu Gözde Atasoy'un oynadığı çocuk bezi reklamında gazetecilik kimliğini öne çıkarmasının etik olmadığını belirterek eleştirilerde bulundu. İsmail Küçükkaya ise Atasoy'un meslek etiğine aykırı davrandığı eleştirisini doğru bulmadığını ve işsiz gazetecilerin de geçimini sağlamak için başka işler yapabileceğini dile getirerek "İşsiz gazeteciler ne yapsın. Ne yapabilir?" dedi.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programı sırasında yapılan eleştiriler üzerinde yayına bir mesaj gönderen Bildirici, Küçükkaya'ya yanıt vererek, "Günaydın sevgili İsmail, ben de işsiz bir gazeteciyim. Ama işsiz olmak etik dışı işler yapmamıza haklılık kazandırmaz. Aksine mesleğimizin saygınlığını koruma yükümlülüğümüz aynı şekilde devam eder. Gözde Atasoy, 'Haber sunucusu' diye sunulmasa, 'Haberci olarak gidip araştırdım' demeseydi anlayabilirdim. Ama bu reklamda doğrudan haberciliği kullanıyor ve 'araştırdım' diye doğru olmayan bilgi veriyor tüketicilere" dedi. 

Küçükkaya mesajı canlı yayında okumasının ardından "Ben de şunu söylemek istedim. İçinde bulunduğumuz dönemde birçok gazeteci arkadaşım işsiz. Bir gazeteci işsizse ne yapabilir ki efendim. Faruk Bildirici'nin sözlerine haklılık veriyorum ona da teşekkür ediyorum. Ama bu soruyu da düşünmenizi isterim" yanıtını verdi. 

TIKLAYIN - Medya Ombudsmanı Bildirici: CNN Türk’ten ayrılan ve çocuk bezi reklamında oynayan Gözde Atasoy gazeteciliği kullanıyor, bu etik değil

İşte o reklam filmi:

 

 

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