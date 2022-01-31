Farplas'ta işe geri alım talebiyle fabrikaya kapanan işçilere polis müdahalesi: 200 gözaltı

31 Ocak 2022 10:35
Birleşik Metal-İş Sendikası, Farplas Otomotiv’deki direnişte yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Kocaeli’de otomotiv yan sanayi firması olan Farplas Otomotiv’de çalışan 100’ü aşkın işçi, Birleşik Metal-İş’e üye olduğu ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istediği için işten çıkarılmıştı.
Gelinen noktada işçiler, atılan işçilerin geri alınması ve sendika hakları için kendilerini fabrikaya kapattı.
Sendika’dan yapılan açıklamada, “Bu dondurucu soğukta saatlerdir işleri ve ekmekleri için direnen Farplas işçileri ile birlikte onlarla dayanışmada bulunan şube yöneticilerimiz, temsilcilerimiz yaklaşık 200 işçi polis biber gazlı saldırısı sonucu gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın ve Şube Sekreteri Engin Kulu da var” denildi.
Gelişmeler üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da fabrika önünde işçilerle bir araya geldi ve Farplas işçisine yönelik polis saldırısı protesto edildi. Destek, vardiyadan çıkan işçilerin de katılımıyla büyüdü.
Müdahalenin devam etmesi durumunda çatıdan atlayacağını ifade eden işçilere yönelik Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Polis Farplas çatısında işçilere müdahale ederek gözaltı yapıyor. İşçiler ‘atlayacağız’ diyorlar. Bir kişinin burnu bile kanarsa sorumlusu tüm yetkililerdir.”
Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan 26 Ocak’ta yapılan yazılı açıklamada, otomotiv yan sanayi firması olan Farplas Otomotiv’in sendikaya üye olan 100’ü aşkın işçiyi işten çıkardığı belirtilmiş; işten çıkarılma endişesiyle karşı karşıya olan 2 bin işçinin olduğu ifade edilmişti.
Fabrika önündeki eylemler ise 20 Ocak’tan bu yana sürüyor.
Atılan işçilerin geri alınması ve sendikanın tanınarak sözleşme masasına oturulması talep ediliyor.
© Tüm hakları saklıdır.