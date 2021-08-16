Farkındalık için 'kendisini toprağa gömdü': Herkesi fidan dikmeye davet ediyorum

Bursa'da yaptığı birbirinden farklı gösterilerle Türkiye gündemine ve sosyal medyanın gündemine giren tiyatrocu Bahtiyar Keskin, vatandaşları fidan dikimine teşvik etmek amacıyla toprağı kazıp kendini diri diri gömdü. Keskin, "Herkesi fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.

Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu kez yanan ormanların daha çabuk yeşermesi için fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa fidan gibi dikti. Eline aldığı kazma kürekle yol kenarındaki boş bir araziyi kazan Keskin, kazdığı yere girerek arkadaşlarının kürekle toprak atmasıyla kendini diri diri gömdü. Toprağın içinde sadece Bahtiyar Keskin'i görenler şaşırdı.

Keskin, "Burada ne yapıyorsun" diye soranlara ise "Fidan olarak dikildim" cevabını verdi. Uzun süre toprağın altında gömülü kalan tiyatrocu Keskin gösterisini toprağın içinden 'fidan olarak çıkarak' sonlandırdı.

Vatandaşları fidan dikmeye teşvik etmek için böyle bir gösteriye imza attığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "Çıkan yangınlarla ormanlarımız kül oldu. Yeşilimiz griye döndü. Ben de fidan dikimine teşvik etmek için kendimi toprağa gömerek dikkat çekmek istedim. Ne kadar çok fidan dikilirse ülkemiz o kadar yeşil ve güzel olur. Herkesi fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.