Pilot bölümü 18 Nisan 2017 tarihinde FreeForm tarafından yayınlanmaya başlayan Famous in Love konusu bakımından bir romantik drama olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin yaratıcıları I. Marlene King (Pretty Little Liars) ve Rebecca Serla (aynı isimdeki kitabın yazarı). Yapımcı kadrosuna baktığımızda ise şu isimler öne çıkıyor: Lisa Cochran-Neilan (Chuck, The O.C.), Dan Farah (Shannara Chronicles) ve David Waco (Hart of Dixie, Up All Night).